От данных глаголов образуйте форму прошедшего времени, а также неопределённую ф??рму. Обозначьте суффиксы. Образец: участвую — участвовал — участвовать. Чувствую, расхаживаю, заливаю, узнаю, горюю, призываю, запеваю, признаю...

Русский язык

От данных глаголов образуйте форму прошедшего времени, а также неопределённую ф??рму. Обозначьте суффиксы. Образец: участвую — участвовал — участвовать. Чувствую, расхаживаю, заливаю, узнаю, горюю, призываю, запеваю, признаю, рассматриваю, советуюсь, раздеваю, затмеваю, агитирую, докладываю, развиваю, согреваю, присутствую, чередую, сознаю.

Автор: Гость