От данных глаголов образуйте форму прошедшего времени, а также неопределённую ф??рму. Обозначьте суффиксы. Образец: участвую — участвовал — участвовать. Чувствую, расхаживаю, заливаю, узнаю, горюю, призываю, запеваю, признаю...
Русский язык
От данных глаголов образуйте форму прошедшего времени, а также неопределённую ф??рму. Обозначьте суффиксы. Образец: участвую — участвовал — участвовать. Чувствую, расхаживаю, заливаю, узнаю, горюю, призываю, запеваю, признаю, рассматриваю, советуюсь, раздеваю, затмеваю, агитирую, докладываю, развиваю, согреваю, присутствую, чередую, сознаю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чувствую-чувствовал-чувствовать расхаживаю-расхаживал-расхаживать заливаю-заливал-заливать узнать-узнавать горюю-горевал-горевать призываю-призывать-призывал запеваю-запевал-запевать признаю-признавал-признавать рассматриваю-рассматривал-рассматривать советуюсь-советовал-советовать раздеваю-раздевал-раздевать затмеваю-затмевал-затмевать агитирую-агитировал-агитировать докладываю-докладывал-докладывать развиваю-развивал-развивать согреваю-согревал-согревать присутствую-присутствовал-присутствовать чередую-чередовал-чередовать сознаю-сознавал-сознавать
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