От данных глаголов образуйте форму прошедшего времени, а также неопределённую ф??рму. Обозначьте суффиксы. Образец: участвую — участвовал — участвовать. Чувствую, расхаживаю, заливаю, узнаю, горюю, призываю, запеваю, признаю...

Русский язык
От данных глаголов образуйте форму прошедшего времени, а также неопределённую ф??рму. Обозначьте суффиксы. Образец: участвую — участвовал — участвовать. Чувствую, расхаживаю, заливаю, узнаю, горюю, призываю, запеваю, признаю, рассматриваю, советуюсь, раздеваю, затмеваю, агитирую, докладываю, развиваю, согреваю, присутствую, чередую, сознаю.
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Гость:
Чувствую-чувствовал-чувствовать    расхаживаю-расхаживал-расхаживать   заливаю-заливал-заливать  узнать-узнавать горюю-горевал-горевать  призываю-призывать-призывал запеваю-запевал-запевать   признаю-признавал-признавать рассматриваю-рассматривал-рассматривать   советуюсь-советовал-советовать   раздеваю-раздевал-раздевать   затмеваю-затмевал-затмевать  агитирую-агитировал-агитировать  докладываю-докладывал-докладывать  развиваю-развивал-развивать согреваю-согревал-согревать  присутствую-присутствовал-присутствовать  чередую-чередовал-чередовать  сознаю-сознавал-сознавать
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