Пожалуйста очень срочно !!!!!!!!!!!!!!40 баллов!!!!!!!!!Переведите с использованием sume, any, no, every ( sumeone something anywhere и т.д.) 7) Где мои ключи? Я нигде их не могу найти. 8) В Европе она была везде. 9) Я могу ...
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Пожалуйста очень срочно !!!!!!!!!!!!!!40 баллов!!!!!!!!!Переведите с использованием sume, any, no, every ( sumeone something anywhere и т.д.) 7) Где мои ключи? Я нигде их не могу найти. 8) В Европе она была везде. 9) Я могу что-нибудь сделать для тебя? Спасибо, но нет ничего что вы могли бы сделать. 10) Фильм был очень интересный и понравился всем . 11) Слушай! Я хочу кое-что сказать. 12) Прошлой ночью я видел НЛО , но никто мне не верит. 13) Расскажи мне все что ты знаешь, Томми.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 Where are my keys ? I can`t find them anywhere 8 She was everywhere in Europe 9 Can I do anything for you ? Thank you, but there is nothing you can do for me 10 The film was very interesting and everyone liked it 11 Listen! I want to say something 12 Last hight I saw UFO, but nobody believes me 13Tell me everything you know, Tommy
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