Пожалуйста очень срочно !!!!!!!!!!!!!!40 баллов!!!!!!!!!Переведите с использованием sume, any, no, every ( sumeone something anywhere и т.д.) 7) Где мои ключи? Я нигде их не могу найти. 8) В Европе она была везде. 9) Я могу ...

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Пожалуйста очень срочно !!!!!!!!!!!!!!40 баллов!!!!!!!!!Переведите с использованием sume, any, no, every ( sumeone something anywhere и т.д.) 7) Где мои ключи? Я нигде их не могу найти. 8) В Европе она была везде. 9) Я могу что-нибудь сделать для тебя? Спасибо, но нет ничего что вы могли бы сделать. 10) Фильм был очень интересный и понравился всем . 11) Слушай! Я хочу кое-что сказать. 12) Прошлой ночью я видел НЛО , но никто мне не верит. 13) Расскажи мне все что ты знаешь, Томми.

Автор: Гость