Сколько весит настоящий футбольный мяч
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Сколько весит настоящий футбольный мяч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На сегодняшний день стандарт по весу футбольного мяча составляет от 410 и до 450 граммов, это для сухого мяча. И этот параметр мяча неизменен с 1937 года.
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