Сколько весит обычное перо от голубя

Окружающий мир
Сколько весит обычное перо от голубя
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Автор: Гость
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Гость:
От 1 грамма до 10 грамм
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