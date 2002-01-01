Выполните действия 2002+640×33/64-2300
Математика
Выполните действия 2002+640×33/64-2300
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 640×33=21120 2) 21120:64=330 3) 2002+330=2332 4) 2332-2300=32
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