1. Каким вы представляете князя Верейского? Что роднит его с Торекуровым?

Гость: Гость:

Я считаю что Князь Верейский по характеру добрый,общительный а сам он богатый,одинокий с длинной седой бородой и старый Князя Верейского и Троекурова роднит богатство и они ровестники Их отличие в том что Троекуров имел детей а Князь Верейский бездетный.