1. Каким вы представляете князя Верейского? Что роднит его с Торекуровым?
Литература
1. Каким вы представляете князя Верейского? Что роднит его с Торекуровым?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю что Князь Верейский по характеру добрый,общительный а сам он богатый,одинокий с длинной седой бородой и старый Князя Верейского и Троекурова роднит богатство и они ровестники Их отличие в том что Троекуров имел детей а Князь Верейский бездетный.
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