От пристани А отплыла лодка . одновременно с ней из пристани В на встречу вышел катер. собственная скорость лодки 8 км/ч, а собственная скорость катера 17 км/ч. Расстояние между пристанями 72 км. Какое расстояние будет между ло...
Математика
От пристани А отплыла лодка . одновременно с ней из пристани В на встречу вышел катер. собственная скорость лодки 8 км/ч, а собственная скорость катера 17 км/ч. Расстояние между пристанями 72 км. Какое расстояние будет между лодкой и катером через 2 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*2=16(пройденный путь лодки) 17*2=34(пройденный путь катера) 72-16-34=22 Ответ: 22 км
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