От пристани А отплыла лодка . одновременно с ней из пристани В на встречу вышел катер. собственная скорость лодки 8 км/ч, а собственная скорость катера 17 км/ч. Расстояние между пристанями 72 км. Какое расстояние будет между ло...

Математика

От пристани А отплыла лодка . одновременно с ней из пристани В на встречу вышел катер. собственная скорость лодки 8 км/ч, а собственная скорость катера 17 км/ч. Расстояние между пристанями 72 км. Какое расстояние будет между лодкой и катером через 2 часа

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