Какая масса цинка может прореагировать с соляной кислотой, объемом 50 мл. и плотность 1,1 г/мл, массовая доля HCl в котором составляет 0.2

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Zn+ 2HCl =ZnCl2+H2 Масса раствора соляной кислоты = 50*1,1=55гр содержание 100% НСL = 55гр*0,2= 11гр. Молекулярная масса НСL =36,5г/моль молекулярная масса цинка 65,4 г/моль 36.5 г кислоты реагирует с 65,4 гр цинка, 11 гр ----------Х Х=19,7гр Количество молей цинка = 19,7/65,4=0,3моля По реакции из 1 моля цинка получается 1 моль водорода. Значит его тоже 0,3 моля. 1 моль любого газа занимает 22.4 литра. Объем водорода =0,3*22,4=6,75л.