Задание на фото,умоляю очень срочно

Алгебра
Задание на фото,умоляю очень срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот Ваше решение, спрашивайте если что
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что кто где когда откуда почему зачем как кто я?.?????
Ответить
Литература
Какая внешность и характер у Алисы в стране чудес?
Ответить
Окружающий мир
Составь красворд из названий озёр контуры которых здесь изображены
Ответить
Другие предметы
Чему бы я хотел научиться в риторике ?
Ответить
Биология
Зарания спасибо !!!!!!36 номер
Ответить