Чему бы я хотел научиться в риторике ?

Другие предметы
Чему бы я хотел научиться в риторике ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всему что я хотел вот и всё
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Зарания спасибо !!!!!!36 номер
Ответить
Окружающий мир
Кроссворд в 2 класс
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, 30 БАЛЛОВ!!!!!!! 5 ССП, с общим второстепенным членом, 5 ССП, с деепричастным оборотом и 2 ССП, с вводным словом
Ответить
Физика
Задание 1 Петя шёл от дома до остановки автобуса 40минут со скоростью 6км/ч, а потом ехал на автобусе 30км со скоростью 50км/ч .Какой путь он про...
Ответить
История
Мифы о природном явлении
Ответить