Задание 1 Петя шёл от дома до остановки автобуса 40минут со скоростью 6км/ч, а потом ехал на автобусе 30км со скоростью 50км/ч .Какой путь он прошёл пешком?Сколько времени он ехал? Задание 2 Отличница 7 класса Катя Иванова в...

Физика

Задание 1 Петя шёл от дома до остановки автобуса 40минут со скоростью 6км/ч, а потом ехал на автобусе 30км со скоростью 50км/ч .Какой путь он прошёл пешком?Сколько времени он ехал? Задание 2 Отличница 7 класса Катя Иванова впервые держа ль а в руках микрометр и измеряла диаметр свинцового цилиндра этим микрометром.Полученные результаты она занесла в таблицу. Какое значение диаметра цилиндра ,должна взять Катя для провидения дальнейших расчётов?Какова ошибка измерений произведённых Катей?

Автор: Гость