Мифы о природном явлении

Гость: Гость:

А погодные , стихийные условия трактуются в своем прямом значении : плохая или хорошая погода соответствует неудаче наяву . Наиболее акцентрированные природные условия или стихийные педствия ( такие, как: гром , затмение , даждь , гроза , ураган, наводнение , туман , землятресения ) подчеркивают срок и характер предстоящих негативных перемен . Но и позитивных