Мифы о природном явлении

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Мифы о природном явлении
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А погодные , стихийные условия трактуются в своем прямом значении : плохая или хорошая погода соответствует неудаче наяву . Наиболее акцентрированные природные условия или стихийные педствия ( такие, как: гром , затмение , даждь , гроза , ураган, наводнение , туман , землятресения ) подчеркивают срок и характер предстоящих негативных перемен . Но и позитивных
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