Помогите решить 3 задание, и буду благодарна, если приведете примерв

Гость: Гость:

Академик Лихачев говорил, что о добрых людях интересно говорить и писать. А о плохих людях? Я считаю, что плохие, грубые люди не заслуживают много внимания. Думать о них вряд ли хочется. Разве что обдумывать конфликт...Все равно думать о таких людях неприятно.