Помогите решить 3 задание, и буду благодарна, если приведете примерв
Обществознание
Помогите решить 3 задание, и буду благодарна, если приведете примерв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Академик Лихачев говорил, что о добрых людях интересно говорить и писать. А о плохих людях? Я считаю, что плохие, грубые люди не заслуживают много внимания. Думать о них вряд ли хочется. Разве что обдумывать конфликт...Все равно думать о таких людях неприятно.
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