А 5 одинаковых банках а литров сока Сколько литров сока в 12 таких банках

Математика
А 5 одинаковых банках а литров сока Сколько литров сока в 12 таких банках
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Гость:
A/5*12 литров сока в 5 банках
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