Последствиями инфляции являются: a) создание новых рабочих мест б) обесценивани?? реальных доходов граждан в) повышение цен на товары и услуги г) снижение номинальной заработной
Обществознание
Последствиями инфляции являются: a) создание новых рабочих мест б) обесценивани?? реальных доходов граждан в) повышение цен на товары и услуги г) снижение номинальной заработной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В повышение цен на товары и услуги
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