Последствиями инфляции являются: a) создание новых рабочих мест б) обесценивани?? реальных доходов граждан в) повышение цен на товары и услуги г) снижение номинальной заработной

Обществознание

Последствиями инфляции являются: a) создание новых рабочих мест б) обесценивани?? реальных доходов граждан в) повышение цен на товары и услуги г) снижение номинальной заработной

Автор: Гость