На кольцевой дороге расположены четыре бензоколонки. абсд. между а и б 75 - км, между а и с - 50 км, между с и д - 40, между д и а - 60 км. Найдите расстояние между б и с
Геометрия
На кольцевой дороге расположены четыре бензоколонки. абсд. между а и б 75 - км, между а и с - 50 км, между с и д - 40, между д и а - 60 км. Найдите расстояние между б и с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Положение точек относительно их близости к А - ACDB. DB=AB-AC=75км-50км=25км Расстояние между C и D - 40 км. BC=DB+CD=25км+40км=65км Ответ: 65 км.
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