На кольцевой дороге расположены четыре бензоколонки. абсд. между а и б 75 - км, между а и с - 50 км, между с и д - 40, между д и а - 60 км. Найдите расстояние между б и с

Геометрия

На кольцевой дороге расположены четыре бензоколонки. абсд. между а и б 75 - км, между а и с - 50 км, между с и д - 40, между д и а - 60 км. Найдите расстояние между б и с

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