Помогите пожалуйста описать Кутафью башню

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Стены Московского Кремля имеют 20 башен, включая Кутафью башню, соединенную с Троицкой каменным мостом. Пять из них являются проездными и имеют ворота. Наибольшее значение для обороны имели Спасская, Никольская, Троицкая и Боровицкая башни. Остальные башни называются: Водовзводная, Тайницкая, 1-я Безымянная, 2-я Безымянная, Москворецкая, Беклемишевская, Комендантская, Набатная, Царская, Благовещенская, Петровская, Оружейная, Угловая Арсенальная, Средняя Арсенальная, Константино-Еленинская, Сенатская