На каком жизненном опыте учатся герои произведения Горького "Мать", "На дне"? Пожа??уйста! очень надо!
Литература
На каком жизненном опыте учатся герои произведения Горького "Мать", "На дне"? Пожа??уйста! очень надо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Лука. И.. . чего тебе правда больно нужна.. . подумай-ка! Она, правда-то, может, обух для тебя.. . 2. Актер (останавливается, не затворяя двери, на пороге и, придерживаясь руками за косяки, кричит) . Старик, эй! Ты где? Я - вспомнил.. . слушай. (Шатаясь, делает два шага вперед и, принимая позу, читает. ) Господа! Если к правде святой Мир дорогу найти не умеет, - Честь безумцу, который навеет Человечеству сон золотой! 3. Наташа. Видно, вранье-то.. . приятнее правды.. . 4. Бубнов. Мм-да!. . А я вот.. . не умею врать! Зачем? По-моему - вали всю правду, как она есть! Чего стесняться? 5. Клещ (вдруг снова вскакивает, как обожженный, и кричит) . Какая – правда? Где – правда? (Треплет руками лохмотья на себе. ) Вот – правда! Работы нет.. . силы нет! Вот – правда! Пристанища.. . пристанища нету! Издыхать надо.. . вот она, правда! Дьявол! На.. . на что мне она – правда? Дай вздохнуть.. . вздохнуть дай! Чем я виноват?. . За что мне – правду? Жить – дьявол – жить нельзя.. . вот она – правда!. . 6. Клещ (дрожит от возбуждения) . Говорите тут – пра-авда! Ты, старик, утешаешь всех.. . Я тебе скажу.. . ненавижу я всех! И эту правду.. . будь она, окаянная, проклята! Понял? Пойми! Будь она – проклята! 7. Лука (задумчиво, Бубнову) . Вот.. . ты говоришь – правда.. . Она, правда-то, – не всегда по недугу человеку.. . не всегда правдой душу вылечишь.. . Был, примерно, такой случай: знал я одного человека, который в праведную землю верил.. . 8. Костылев. Да. А как же?. . Что такое.. . странник? Странный человек.. . непохожий на других.. . Ежели он – настоящее странен.. . что-нибудь знает.. . что-нибудь узнал эда-кое.. . не нужное никому.. . может, он и правду узнал там.. . ну, не всякая правда нужна.. . да! Он – про себя ее храни.. . и – молчи! Ежели он настояще-то.. . странен.. . он – молчит! 9. Клещ. Правды он.. . не любил, старик-то.. . Очень против правды восставал.. . так и надо! Верно – какая тут правда? И без нее – дышать нечем.. . Вон князь.. . руку-то раздавил на работе.. . отпилить напрочь руку-то придется, слышь.. . вот те и правда! 10. Сатин … Что такое – правда? Человек – вот правда! Он это понимал.. . вы – нет! Вы – тупы, как кирпичи.. . Я – знаю ложь! Кто слаб душой.. . и кто живет чужими соками – тем ложь нужна.. . одних она поддерживает, другие – прикрываются ею.. . А кто – сам себе хозяин.. . кто независим и не жрет чужого – зачем тому ложь? Ложь – религия рабов и хозяев.. . Правда – бог свободного человек
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