На каком жизненном опыте учатся герои произведения Горького "Мать", "На дне"? Пожа??уйста! очень надо!

Гость: Гость:

1. Лука. И.. . чего тебе правда больно нужна.. . подумай-ка! Она, правда-то, может, обух для тебя.. . 2. Актер (останавливается, не затворяя двери, на пороге и, придерживаясь руками за косяки, кричит) . Старик, эй! Ты где? Я - вспомнил.. . слушай. (Шатаясь, делает два шага вперед и, принимая позу, читает. ) Господа! Если к правде святой Мир дорогу найти не умеет, - Честь безумцу, который навеет Человечеству сон золотой! 3. Наташа. Видно, вранье-то.. . приятнее правды.. . 4. Бубнов. Мм-да!. . А я вот.. . не умею врать! Зачем? По-моему - вали всю правду, как она есть! Чего стесняться? 5. Клещ (вдруг снова вскакивает, как обожженный, и кричит) . Какая – правда? Где – правда? (Треплет руками лохмотья на себе. ) Вот – правда! Работы нет.. . силы нет! Вот – правда! Пристанища.. . пристанища нету! Издыхать надо.. . вот она, правда! Дьявол! На.. . на что мне она – правда? Дай вздохнуть.. . вздохнуть дай! Чем я виноват?. . За что мне – правду? Жить – дьявол – жить нельзя.. . вот она – правда!. . 6. Клещ (дрожит от возбуждения) . Говорите тут – пра-авда! Ты, старик, утешаешь всех.. . Я тебе скажу.. . ненавижу я всех! И эту правду.. . будь она, окаянная, проклята! Понял? Пойми! Будь она – проклята! 7. Лука (задумчиво, Бубнову) . Вот.. . ты говоришь – правда.. . Она, правда-то, – не всегда по недугу человеку.. . не всегда правдой душу вылечишь.. . Был, примерно, такой случай: знал я одного человека, который в праведную землю верил.. . 8. Костылев. Да. А как же?. . Что такое.. . странник? Странный человек.. . непохожий на других.. . Ежели он – настоящее странен.. . что-нибудь знает.. . что-нибудь узнал эда-кое.. . не нужное никому.. . может, он и правду узнал там.. . ну, не всякая правда нужна.. . да! Он – про себя ее храни.. . и – молчи! Ежели он настояще-то.. . странен.. . он – молчит! 9. Клещ. Правды он.. . не любил, старик-то.. . Очень против правды восставал.. . так и надо! Верно – какая тут правда? И без нее – дышать нечем.. . Вон князь.. . руку-то раздавил на работе.. . отпилить напрочь руку-то придется, слышь.. . вот те и правда! 10. Сатин … Что такое – правда? Человек – вот правда! Он это понимал.. . вы – нет! Вы – тупы, как кирпичи.. . Я – знаю ложь! Кто слаб душой.. . и кто живет чужими соками – тем ложь нужна.. . одних она поддерживает, другие – прикрываются ею.. . А кто – сам себе хозяин.. . кто независим и не жрет чужого – зачем тому ложь? Ложь – религия рабов и хозяев.. . Правда – бог свободного человек