Конспект по сказке спящая царевна (срочно)

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Как известно, «Спящая царевна» появилась в результате дружеского соревнования с А.С.Пушкиным в том, кто лучше обработает народную сказку. Источником сказки «Спящая царевна» послужили литературные обработки немецких и французских сказок («Шиповник» братьев Гримм, «Красавица, спящая в лесу» Ш.Перро). Жуковский объединил эти оба варианта сказок и переложил их в стихах размером, очень близким к пушкинским сказкам «О царе Салтане», «О мёртвой царевне и о семи богатырях». Пророк — предсказатель будущего, выполняющий волю богов. Оплошал — недоглядел, поступил оплошно, неразумно. Благонравна — благого, доброго, кроткого нрава. Дотоле — до сих пор, до этого времени. Сучить — вытягивать из кудели нить, скручивая прядь. Хорунжий — в царской армии казачий офицерский чин. Свита — сопровождающие, те, кто вьется вокруг главного лица. Сном пресекся разговор — разговор прервался из-за наступившего внезапно сна. Терновник — колючий кустарник, образующий труднопроходимые заросли. Ланиты — щеки.