Слово в котором букв больше чем звуков: газета корзина рояль буквар

Русский язык
Слово в котором букв больше чем звуков: газета корзина рояль буквар
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите пожалуйста на английский! 1.Его шапка очень тёплая.Она красная. 2.Её в??режки не зелёные.Они чёрные. 3.Ты в школе?Нет,я дома. 4....
Ответить
Английский язык
Fill in the blanks with some or any 1.Mr. Smith has -- fish 2. There is -- water in the bottle 3. ls there -- butter in the fridge? 4. She...
Ответить
Русский язык
Буквенную записьтслова трава
Ответить
Математика
Решите уравнение; 1) -х=15 целых 4\7 3) -х=4 целых 1/3 5) -х=7,2
Ответить
Обществознание
Небольшое сообщение о глоб.проблемах чел-ва (Чтобы такого нигде не было)
Ответить