Слово в котором букв больше чем звуков: газета корзина рояль буквар
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Слово в котором букв больше чем звуков: газета корзина рояль буквар
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