Модная Европа в 16-17 веках как одевались и как выглядели люди разных групп в Европе??ских странах

История
Модная Европа в 16-17 веках как одевались и как выглядели люди разных групп в Европе??ских странах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Женщины в то время носили пышные юбки и утягивающие корсеты. Признаком идеальной женщины были длинная шея, высокий рост, величественная осанка с откинутыми назад плечами и длинные волнистые волосы или локоны.
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