Модная Европа в 16-17 веках как одевались и как выглядели люди разных групп в Европе??ских странах
История
Модная Европа в 16-17 веках как одевались и как выглядели люди разных групп в Европе??ских странах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Женщины в то время носили пышные юбки и утягивающие корсеты. Признаком идеальной женщины были длинная шея, высокий рост, величественная осанка с откинутыми назад плечами и длинные волнистые волосы или локоны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
На каком жизненном опыте учатся герои произведения Горького "Мать", "На дне"? Пожа??уйста! очень надо!
Русский язык
Русский язык