Сочинение почему маша Троекурова не приняла освобождения из рук Дубровского по п??ану: СРОЧНО! Сочинение почему маша Троекурова не приняла освобождения из рук Дубровского по плану: 1:Маша Троекурова на пороге замужества 1)пр...

Гость: Гость:

отец Маши хотел чтобы она вышла замуж за Верейского . Дубровский назначил встречу Маше и признался , что он не француз. Маша начала говорить отцу что не вылет за Верейского и , что Дубровский защитит её . Отец сказал , что свадьба будет прямо на следующий день и закрыл Машу . Свадьба началась Маша молчала и священник отвечал за неё. Вот Машу с Верейским посватали и они поехали домой . Дубровский со своими друзьями разбойниками остановили карету и Дубровский предложил уйти но Маша скозола , что она посватона и он опоздал , она не будет перечить священнику и отказалась .