Сочинение почему маша Троекурова не приняла освобождения из рук Дубровского по п??ану: СРОЧНО! Сочинение почему маша Троекурова не приняла освобождения из рук Дубровского по плану: 1:Маша Троекурова на пороге замужества 1)пр...
Литература
Сочинение почему маша Троекурова не приняла освобождения из рук Дубровского по п??ану: СРОЧНО! Сочинение почему маша Троекурова не приняла освобождения из рук Дубровского по плану: 1:Маша Троекурова на пороге замужества 1)предложение старого волокиты Верейского 2)признание Владимира в том что он Дубровский 2.Отец ускоряет ход событий 1)Завтра свадьба 2)пойти за Верейского - послушать отца 3)Маша ищет помощи у Дубровского 3.Маша выходит замуж за Верейского 1)Маша не приняла ,,освобождение" из рук Дубровского.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
отец Маши хотел чтобы она вышла замуж за Верейского . Дубровский назначил встречу Маше и признался , что он не француз. Маша начала говорить отцу что не вылет за Верейского и , что Дубровский защитит её . Отец сказал , что свадьба будет прямо на следующий день и закрыл Машу . Свадьба началась Маша молчала и священник отвечал за неё. Вот Машу с Верейским посватали и они поехали домой . Дубровский со своими друзьями разбойниками остановили карету и Дубровский предложил уйти но Маша скозола , что она посватона и он опоздал , она не будет перечить священнику и отказалась .
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