Придумать речитатив, 4 строчки, нараспев.

Музыка
Придумать речитатив, 4 строчки, нараспев.
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Автор: Гость
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Гость:
Сознанье вспыхнувшая мысль, Приводит к яркому горенью, Давая вдруг путевку в жизнь Хорошему стихотворенью.
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