ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, 30 БАЛЛОВ!!!!!!! 5 ССП, с общим второстепенным членом, 5 ССП, с деепричастным оборотом и 2 ССП, с вводным словом

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, 30 БАЛЛОВ!!!!!!! 5 ССП, с общим второстепенным членом, 5 ССП, с деепричастным оборотом и 2 ССП, с вводным словом

Автор: Гость