Помогите подчеркнуть все в слово сочетаниях:желательно отправить фотой

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Помогите подчеркнуть все в слово сочетаниях:желательно отправить фотой
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Гость:
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