Помогите пж новая техника 1)название изобретения 2) автор или изобретение 3) значен??е изобретения для людей

Окружающий мир
Помогите пж новая техника 1)название изобретения 2) автор или изобретение 3) значен??е изобретения для людей
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Гость:
Айфон 7 Тим Кук прочно 2 камеры
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