2 парохода поплыли из 2-х городов, находящихся на расстоянии 980 км навстречу друг другу со скоростью 80 км/ч и 90 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 4 часа?

Математика

2 парохода поплыли из 2-х городов, находящихся на расстоянии 980 км навстречу друг другу со скоростью 80 км/ч и 90 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 4 часа?

Автор: Гость