2 парохода поплыли из 2-х городов, находящихся на расстоянии 980 км навстречу друг другу со скоростью 80 км/ч и 90 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 4 часа?
Математика
2 парохода поплыли из 2-х городов, находящихся на расстоянии 980 км навстречу друг другу со скоростью 80 км/ч и 90 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 4 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)80+90=170 2)980-170=810 Ответ:810км через 4 часа.
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