Сколько всего двухзначных натуральных чисел? Рассмотрим натуральные числа от 1 до 99; 1,..,9, 10,...,99. Среди них 9 однозначных, остальные (99-9=90) двузначные??

Математика
Сколько всего двухзначных натуральных чисел? Рассмотрим натуральные числа от 1 до 99; 1,..,9, 10,...,99. Среди них 9 однозначных, остальные (99-9=90) двузначные??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 9 однозначных - потому что 0 не является натуральным числом. б) 99-10+1=90 двузначных в) 999-100+1=900 трехзначных.
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