Сколько всего двухзначных натуральных чисел? Рассмотрим натуральные числа от 1 до 99; 1,..,9, 10,...,99. Среди них 9 однозначных, остальные (99-9=90) двузначные??

Математика

Сколько всего двухзначных натуральных чисел? Рассмотрим натуральные числа от 1 до 99; 1,..,9, 10,...,99. Среди них 9 однозначных, остальные (99-9=90) двузначные??

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