План Илиада Умервщление Гектора

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Песнь первая. Язва. Гнев Песнь вторая. Сон. Беотия, или Перечень кораблей Песнь третья. Клятвы. Смотр со стены. Единоборство Александра и Менелая Песнь четвертая. Нарушение клятв. Обход войск Агамемнона Песнь пятая. Подвиги Диомеда Песнь шестая. Свидание Гектора с Андромахой Песнь седьмая. Единоборство Гектора и Аякса Песнь восьмая. Собрание богов. Прерванная битва Песнь девятая. Посольство Песнь десятая. Долония Песнь одиннадцатая. Подвиги Агамемнона Песнь двенадцатая. Битва за стену Песнь тринадцатая. Битва при кораблях Песнь четырнадцатая. Обольщение Зевса Песнь пятнадцатая. Оттеснение от кораблей Песнь шестнадцатая. Патроклия Песнь семнадцатая. Подвиги Менелая Песнь восемнадцатая. Изготовление оружия Песнь девятнадцатая. Отречение от гнева Песнь двадцатая. Битва богов Песнь двадцать первая. Приречная битва Песнь двадцать вторая. Умерщвление Гектора Песнь двадцать третья. Погребение Патрокла. Игры Песнь двадцать четвертая. Выкуп Гектора