Какие сведения могут получить история о жизни людей в прошлом из народных песен, мифов, и сказаний?????? помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Во всём мире орнамент используется для украшения предметов, зданий, одежды, тканей. Но у каждого народа он свой, неповторимый. Зная особенности орнамента, можно определить происхождение предмета: где, кем и даже когда он был создан. Зная, как одевались люди в прошлом, исследо­ватель может установить, к какому времени относится напи­санный художником портрет. Знакомясь с различными деталя­ми одежды, учёные приходят к выводу, что народы, живущие рядом, постоянно общались и многое заимствовали у сосе­дей. Во все времена, создавая одежду, люди стремились к тому, чтобы она была одновременно удобной и красивой. При исследовании культуры народов мира этногра­фы не ограничиваются сбором предметов, они знако­мятся с произведениями устного народного творчест­ва и изучают их. Из глубины веков до нашего времени дошли сказания. Они представляют собой народный исторический рассказ о подвигах героев, о славных со­бытиях, свидетелями которых были наши предки. Наряду с вымыслом в мифах содержатся сведения об орудиях труда, о занятиях, вооружении, ремёслах, сельскохо­зяйственных культурах и о многом другом. История отражается и в песне. В песнях народов мира поётся о праздниках и бедствиях, победах и пора­жениях. В песнях, сочинённых в разные времена, ис­торик находит упоминания об исторических событиях и выдающихся деятелях, об отношении к ним совре­менников.