Какие сведения могут получить история о жизни людей в прошлом из народных песен, мифов, и сказаний?????? помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
История
Какие сведения могут получить история о жизни людей в прошлом из народных песен, мифов, и сказаний?????? помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во всём мире орнамент используется для украшения предметов, зданий, одежды, тканей. Но у каждого народа он свой, неповторимый. Зная особенности орнамента, можно определить происхождение предмета: где, кем и даже когда он был создан. Зная, как одевались люди в прошлом, исследователь может установить, к какому времени относится написанный художником портрет. Знакомясь с различными деталями одежды, учёные приходят к выводу, что народы, живущие рядом, постоянно общались и многое заимствовали у соседей. Во все времена, создавая одежду, люди стремились к тому, чтобы она была одновременно удобной и красивой. При исследовании культуры народов мира этнографы не ограничиваются сбором предметов, они знакомятся с произведениями устного народного творчества и изучают их. Из глубины веков до нашего времени дошли сказания. Они представляют собой народный исторический рассказ о подвигах героев, о славных событиях, свидетелями которых были наши предки. Наряду с вымыслом в мифах содержатся сведения об орудиях труда, о занятиях, вооружении, ремёслах, сельскохозяйственных культурах и о многом другом. История отражается и в песне. В песнях народов мира поётся о праздниках и бедствиях, победах и поражениях. В песнях, сочинённых в разные времена, историк находит упоминания об исторических событиях и выдающихся деятелях, об отношении к ним современников.
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