Почему на мои вопросы никто не отвечает даю много баллов блин(((

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Почему на мои вопросы никто не отвечает даю много баллов блин(((
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Гость:
Такая же фигня.......................................................
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