Сколько записано слов ? а какие группы слов можно выделить? мальчики и девочки* веселые они* плывут по реке , а те на катере очень срочно

Гость: Гость:

Записано(если всё считать): 12 слов, а если не считать предлоги и союзы: 8 слов. По частям речи: существительные - мальчики, девочки, река, катер; союзы - и, а; прилагательное - весёлые; предлоги - по, на; местоимения - они, те.