Сколько звуков в слове своё?

Русский язык
Сколько звуков в слове своё?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 звуков если ё даёт 2 звука йо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Купили 8 коробок конфет- больших по 800 г и маленьких по 400 г.Общая масса конфет 4 кг.С??олько купил коробок конфет по 800 г и по 400 г? Уравнен...
Ответить
Русский язык
Часть речи слова пение
Ответить
Русский язык
Выполните разбор слов.Прорезали (чёрные ) тучи.Хлынул(настоящий)ливень.Дождь стпа??овился ещё (сильнее) этих слов что в скобках.плиз.
Ответить
Математика
СРОЧНО НОМЕР 6, УМО-ЛЯ-Ю
Ответить
Українська мова
Синоніми до дієслова запитував
Ответить