Скольлько ч потребуется чтобы обойти всю землю если двигаться со скоростью 4 км в ??ас а сколько дней если идти 10 часов в день

География

Скольлько ч потребуется чтобы обойти всю землю если двигаться со скоростью 4 км в ??ас а сколько дней если идти 10 часов в день

Автор: Гость