Скольлько ч потребуется чтобы обойти всю землю если двигаться со скоростью 4 км в ??ас а сколько дней если идти 10 часов в день

География
Скольлько ч потребуется чтобы обойти всю землю если двигаться со скоростью 4 км в ??ас а сколько дней если идти 10 часов в день
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если по экватору: ____ 40075 км. - Приблизительная длинна экватора! 4*10 = 40 (км за 1 день пройдут,если идти будут 10 часов в день) 40075 : 40 = 1001,875 ч потребуется,чтобы экватор Ответ: Почти 1002 часа!
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