У школы росло 24 дерева. Это ели березы и липы березы было в 2 раза больше чем еле-еле в 5 раз больше чем ели Сколько деревьев каждого вида 1 слово школы

Математика
У школы росло 24 дерева. Это ели березы и липы березы было в 2 раза больше чем еле-еле в 5 раз больше чем ели Сколько деревьев каждого вида 1 слово школы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пуст елей росло х штук, значит берёз росло 2х, а лип 5х. 2х+5х+х=24  8х=24  х=24:8=3 елей- 3 шт, берёз 2*3=6 шт, лип 5*3=15 шт. Проверка:15+3+6=24 или так :  чертим отрезок, разбиваем его на 8 равных частей. количество елей - это  одна часть, количество берёз - это две части (в 2 раза больше, чем елей), количество лип - это пять частей (в 5 раз больше, чем елей). Весь отрезок -это 24 дерева, всего частей - 8. На одну часть приходится 24:8=3 дерева Значит: елей - 3 (одна часть);  берёз - 2*3=6 (две части);  лип - 5*3=15 (три части)
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