Скорчился- лексическое значение
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Скорчился- лексическое значение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сжаться , согнуться. Рваться , метаться
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