Скорость дельфина в 2 раза больше скорости акулы. Скорости акулы на 25 км / ч меньше ??корости дельфина. Какова скорость каждого животного ?
Математика
Скорость дельфина в 2 раза больше скорости акулы. Скорости акулы на 25 км / ч меньше ??корости дельфина. Какова скорость каждого животного ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дельфин = x Акула = y x=2y y=x-25 Решаем систему x=2(x-25) y=x-25 x=2x-50 y=x-25 -x=-50 y=x-25 x=50 y=25 Из чего следует, что скорость дельфина 50, а скорость акулы = 25
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