Скорость дельфина в 2 раза больше скорости акулы. Скорости акулы на 25 км / ч меньше ??корости дельфина. Какова скорость каждого животного ?

Математика

Скорость дельфина в 2 раза больше скорости акулы. Скорости акулы на 25 км / ч меньше ??корости дельфина. Какова скорость каждого животного ?

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