Скорость катера по течению реки 24км/ч а против течения 20км/ч найдите собственную скороть катера
Математика
Скорость катера по течению реки 24км/ч а против течения 20км/ч найдите собственную скороть катера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х скорость течения тогда 24-х это собственная скорость и 20+х -собственная скорость, приравниваем 24-х=20+х 24-20=х+х 4=2х х=2 км/ч скорость течения 24-2=22км/ч собственная скорость лодки
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