Запишите словосочетания раскрывая скобки. (целый) стакан (спелый) малины; (полный) ??ашка (холодный) воды; (свежий) от (утренний) прохлады; (готовый) к (далёкий) поездке.
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Запишите словосочетания раскрывая скобки. (целый) стакан (спелый) малины; (полный) ??ашка (холодный) воды; (свежий) от (утренний) прохлады; (готовый) к (далёкий) поездке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Целый стакан спелой малины, полная чашка холодной воды, свежо от утренней прохлады, готов/готова к далекой поездке
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