Запишите словосочетания раскрывая скобки. (целый) стакан (спелый) малины; (полный) ??ашка (холодный) воды; (свежий) от (утренний) прохлады; (готовый) к (далёкий) поездке.

Русский язык
Запишите словосочетания раскрывая скобки. (целый) стакан (спелый) малины; (полный) ??ашка (холодный) воды; (свежий) от (утренний) прохлады; (готовый) к (далёкий) поездке.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Целый стакан спелой малины, полная чашка  холодной воды, свежо от утренней прохлады, готов/готова  к далекой поездке 
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