Помогите решить Делимое больше делителя в 5 раз, а делитель больше значения частного в 5 раз. Сумма делимого, делителя и значения частного равна 115. Найдите значение частного.
Математика
Помогите решить Делимое больше делителя в 5 раз, а делитель больше значения частного в 5 раз. Сумма делимого, делителя и значения частного равна 115. Найдите значение частного.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть частное равно z, тогда делитель равен 5z, а делимое 5(5z). Сумма равна (25z+5z+z), что по условию равно 155. Уравнение 25z+5z+z=155 31z=155 z=155:31 z=5 Ответ: частное равно 5-ти
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1.Спишите предложения дополнив их информацией из рубрики Лингвистическая кладовая. 1)День славянской письменности и культуры отмечается,,,, 2)С...
Геометрия
Математика
Одна из трех машин, вышедая для уборки улиц , очистила 3км 500м дороги , другая -на 1км170м больше первой , а третья -на 1 км 800м меньше второй . ...
Русский язык