1.Спишите предложения дополнив их информацией из рубрики Лингвистическая кладовая. 1)День славянской письменности и культуры отмечается,,,, 2)Создателями славянской азбуки являются,,,, 3)Кириллицей славянскую азбуку стали на...
Русский язык
1.Спишите предложения дополнив их информацией из рубрики Лингвистическая кладовая. 1)День славянской письменности и культуры отмечается,,,, 2)Создателями славянской азбуки являются,,,, 3)Кириллицей славянскую азбуку стали называть,,,, 4)Буква й,е,э в азбуке 863.... 5)В 1918 году были внесены... 2.Добавьте факты об истории славянской азбуки по своему выбору.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24 мая 2) Братья из города Солуни, христианские проповедники. 3) БУКВАРЬ ПЕРВАЯ КНИГА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 4) года 5) изменения в азбуке Свое название старославянская азбука получила от сочетания двух букв «аз» и «буки», которые обозначили первые буквы алфавита А и Б. Интереснейшим фактом является то, что древнеславянская азбука представляла собой граффити, т.е. надписи, нацарапанные на стенах. Первые старославянские буквы появились на стенах церквей в Переславле приблизительно в 9-ом веке. А уже к 11-ому веку древние граффити появились в Софийском соборе в Киеве. Именно на этих стенах указывались буквы азбуки в нескольких начертаниях, а ниже приводилось толкование буквы-слова. В 1574-м году произошло важнейшее событие, которое способствовало новому витку развития славянской письменности. В Львове появилась первая печатная «Азбука», которую увидел Иван Фёдоров – человек, напечатавший её.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
Одна из трех машин, вышедая для уборки улиц , очистила 3км 500м дороги , другая -на 1км170м больше первой , а третья -на 1 км 800м меньше второй . ...
Русский язык
Алгебра