Кроссворд на слово география

Гость: Гость:

1. Уральские... ( Горы) 2. Каспийское...(морЕ) 3. Берингов...(прОлив) 4. Столица Дании(копенГаген) 5. Верхоянский...(хРебет) 6. Тихий ...(океАн) 7. Российская ...(Федерация) 8. Столица Финляндии... (хельсИнки) 9. Столица Республики Саха... (Якутск) В скобках правильные ответы, буквы на капсе- это буквы которые складывают слово география