Кроссворд на слово география

Геометрия
Кроссворд на слово география
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Уральские... ( Горы) 2. Каспийское...(морЕ) 3. Берингов...(прОлив) 4. Столица Дании(копенГаген) 5. Верхоянский...(хРебет) 6. Тихий ...(океАн) 7. Российская ...(Федерация) 8. Столица Финляндии... (хельсИнки) 9. Столица Республики Саха... (Якутск) В скобках правильные ответы, буквы на капсе- это буквы которые складывают слово география
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Рассказ о музыкальных традициях Москвы
Ответить
Математика
Одна из трех машин, вышедая для уборки улиц , очистила 3км 500м дороги , другая -на 1км170м больше первой , а третья -на 1 км 800м меньше второй . ...
Ответить
Русский язык
Помогите 115под цифрой1
Ответить
Алгебра
5+2(x-1) поооооомощддддддд
Ответить
Русский язык
Рассказ на тему осень 6-7 предлржений с приставками
Ответить