Слово деталь какого рода?какое окончание?
Русский язык
Слово деталь какого рода?какое окончание?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Женский род,нолевое окончание
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