(283-х)-33=50 пожалуйста помогити
Математика
(283-х)-33=50 пожалуйста помогити
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(283-х)-33=50 283-х=50+33 283-х=83 х=283-83 х=200 (283-200)-33=50 50=50 Ответ:200
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