(283-х)-33=50 пожалуйста помогити

Математика
(283-х)-33=50 пожалуйста помогити
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(283-х)-33=50 283-х=50+33 283-х=83 х=283-83 х=200 (283-200)-33=50 50=50 Ответ:200
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Слово деталь какого рода?какое окончание?
Ответить
Математика
Помогите решить Делимое больше делителя в 5 раз, а делитель больше значения частного в 5 раз. Сумма делимого, делителя и значения частного равна ...
Ответить
Русский язык
1.Спишите предложения дополнив их информацией из рубрики Лингвистическая кладовая. 1)День славянской письменности и культуры отмечается,,,, 2)С...
Ответить
Геометрия
Кроссворд на слово география
Ответить
История
Рассказ о музыкальных традициях Москвы
Ответить