Скорость катера по течению реки 25,8 км/ч ,а против течения 21,2 км.ч.Найдите:1)скорость течения реки.2)собственную скорость катера
Математика
Скорость катера по течению реки 25,8 км/ч ,а против течения 21,2 км.ч.Найдите:1)скорость течения реки.2)собственную скорость катера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(25,8-21,2):2=2,3 км/ч скорость течения 25,8-2,3=23,5 км/ч скорость катера или 21,2+2,3=23,5 км/ч скорость катера
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