Скорость катера по течению реки 25,8 км/ч ,а против течения 21,2 км.ч.Найдите:1)скорость течения реки.2)собственную скорость катера

Математика

Скорость катера по течению реки 25,8 км/ч ,а против течения 21,2 км.ч.Найдите:1)скорость течения реки.2)собственную скорость катера

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