Скорость моторной лодки по течению реки равна 21целая 3/20 км/ч, а против течения--16целых 7/20 км/ч. Найдите скорость течения реки.

Математика

Скорость моторной лодки по течению реки равна 21целая 3/20 км/ч, а против течения--16целых 7/20 км/ч. Найдите скорость течения реки.

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