Помогите составить предложения со словом БЕССИЛИЕ. Заранее спасибо)))
Русский язык
Помогите составить предложения со словом БЕССИЛИЕ. Заранее спасибо)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От бессилия я не мог ничего сделать, и мне оставалось только стоять и смотреть, как он из последних сил пытается удержаться на краю пропасти...
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