2 класс. Составить 5 предложений с неопределенными артиклями со словами мышь, утка, слон, Ник, Хелен.
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2 класс. Составить 5 предложений с неопределенными артиклями со словами мышь, утка, слон, Ник, Хелен.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mous (мышь) is not big. duck (утка) is not has arms (cлон)is not slim (худой) Nik(Ник) is not plaing football(футбол) Helen (Хелен) is not drawing(рисовать)
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