Скорость моторной лодки в стоящей воде равна 18*1/2 км/ч,её скорость по течению реки ??авна 21км/ч. Найти скорость течения реки и скорость моторной лодки против течения реки.
Математика
Скорость моторной лодки в стоящей воде равна 18*1/2 км/ч,её скорость по течению реки ??авна 21км/ч. Найти скорость течения реки и скорость моторной лодки против течения реки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)21-18 1/2=2 1/2(км/ч) -скорость течения 2)18 1\2-2 1/2=16(км/ч) скорость против течения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Дима выписал 9 последовательных четных натуральных чисел. Оказалось, что самое бо??ьшое из них втрое больше самого маленького. Чему равно самое мал...
Физика
Математика
Школьники посадили сад,длина которого 40м, а ширина на 10м меньше. чему равна площад?? этого сада? изгородью какой длинынадо обнестиэтот сад