Скорость моторной лодки в стоящей воде равна 18*1/2 км/ч,её скорость по течению реки ??авна 21км/ч. Найти скорость течения реки и скорость моторной лодки против течения реки.

Математика

Скорость моторной лодки в стоящей воде равна 18*1/2 км/ч,её скорость по течению реки ??авна 21км/ч. Найти скорость течения реки и скорость моторной лодки против течения реки.

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