Скорость мотоциклиста на 20 км/ч меньше скорости автомобилиста,Расстояние от горо??а до посёлка мотоциклист проезжает за 7 часов,а автомобилист за 5 часов.Какова скорость мотоциклиста? СРОЧНО

Гость: Гость:

1) пусть x- скорость автомобилиста, тогда скорость мотоциклиста x-20; s=vt; s которое проехал автомобилист= 5x, а расстояние, которое проехал мотоциклист= 7(x-20) так как расстояние они проехали одинаковое мы их приравниваем 5x=7(x-20) отсюда x=70( скорость автомобилиста).Скорость мотоциклиста= 70-20=502)пусть x- скорость мотоциклиста, тогда скорость велосипедиста x-25; s=vt; t мотоциклиста=2 целых 15/60=2,25;s которое проехал мотоциклист= 2,25x, а расстояние, которое проехал велосипедист= 6(х-25), так как расстояние они проехали одинаковое мы их приравниваем 2,25х=6(х-25) отсюда x=40( скорость мотоциклиста).Скорость велосипедиста= 40-25=15.